За сутки коронавирус выявили у 136 свердловчан

COVID-19 за сутки подтвержден у 8 915 россиян. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области за сутки COVID-19 подтвержден у 136 жителей, летальных исходов не зарегистрировано, сообщает обновленные данные статистики федеральный оперативный штаб.

На Среднем Урале госпитализированы 40 пациентов, выздоровели 246 человек.

В регионах России COVID-19 выявили у 8 915 жителей, скончались 38 человек. В стационары на лечение направлены 1 167 пациентов, выздоровели 10 685 человек.