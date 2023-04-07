Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
7 апреля 2023, 13:20

За сутки коронавирус выявили у 136 свердловчан

Прием у врача

COVID-19 за сутки подтвержден у 8 915 россиян. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области за сутки COVID-19 подтвержден у 136 жителей, летальных исходов не зарегистрировано, сообщает обновленные данные статистики федеральный оперативный штаб. 

На Среднем Урале госпитализированы 40 пациентов, выздоровели 246 человек. 

В регионах России COVID-19 выявили у 8 915 жителей, скончались 38 человек. В стационары на лечение направлены 1 167 пациентов, выздоровели 10 685 человек. 

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.04.2023, 14:08 / Общество
Свердловчанин выиграл в лотерею больше миллиона рублей
07.04.2023, 14:00 / Общество
Мотоциклы "Урал" оправили в зону спецоперации жители Ирбитского района
07.04.2023, 13:35 / Общество
В Качканаре полицейские задержали подозреваемого в попытке похищения младенца
07.04.2023, 13:20 / Общество
За сутки коронавирус выявили у 136 свердловчан
07.04.2023, 13:13 / Экономика
Медаль "Трудовая доблесть Урала" появится по инициативе Евгения Куйвашева