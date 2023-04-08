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8 апреля 2023, 13:28

За сутки коронавирус подтвердили у 134 свердловчан

  Андрей Осенков
Тест на коронавирус

COVID-19 за сутки подтвержден у 8 955 россиян. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области за сутки выявлены 134 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

На Среднем Урале за последние 24 часа госпитализированы 77 человек. Выздоровели 153 пациента. Летальных исходов не зарегистрировано.

В регионах России COVID-19 выявили у 8 955 жителей, скончались 37 человек. В стационары на лечение направлен 1 221 пациент, выздоровели 9 956 человек.

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