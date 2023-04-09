За сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 106 человек

В больницы Свердловской области с коронавирусом направлены 9 заболевших. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в Свердловской области COVID-19 диагностировали у 106 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

В больницы на лечение направлены 9 заболевших. Полностью выздоровели — 106. Летальных случаев не зарегистрировано.

В регионах России общее число новых подтвержденных случаев COVID-19 составило 8 008. Госпитализированы 602 пациента. Выздоровели 7 307 человек. Зарегистрировано 36 смертей от коронавируса.