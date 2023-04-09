За сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 106 человек

За минувшие сутки в Свердловской области COVID-19 диагностировали у 106 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.
В больницы на лечение направлены 9 заболевших. Полностью выздоровели — 106. Летальных случаев не зарегистрировано.
В регионах России общее число новых подтвержденных случаев COVID-19 составило 8 008. Госпитализированы 602 пациента. Выздоровели 7 307 человек. Зарегистрировано 36 смертей от коронавируса.
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