В Большом Истоке после капремонта открыли участковую больницу

Ежемесячно в больницу Большого Истока обращаются не меньше 5 тысяч человек. Фото: информационный сетевой ресурс минздрава Свердловской области

В Сысертском районе в поселке Большой Исток открыли после капитального ремонта участковую больницу, которая обслуживает 10 тысяч пациентов, сообщается на информационном сетевом ресурсе минздрава Свердловской области.

Больница была построена в 1968 году и нуждалась в ремонте. На объекте менее чем за год утеплили фасад и кровлю, сделали отмостку фундамента. Также заменили старые окна, в помещениях провели чистовую отделку, обновили инженерные сети.

Кроме этого, в здании была проведена перепланировка, что позволило разделить потоки пациентов. В больнице оборудован кабинет неотложной помощи с отдельным входом для взрослых и детей с симптомами ОРВИ.

Также в учреждении открыты дневной стационар, прививочный и процедурный кабинеты. Приемы для жителей ведут терапевт, педиатр, гинеколог, окулист. Ежемесячно за помощью в больницу обращаются 5 тысяч человек.

Обновление учреждения обошлось в 35 миллионов рублей. Работы проводились при поддержке областного минздрава в рамках реализации в регионе программы модернизации первичного звена. Она утверждена губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым для достижения целевых показателей нацпроекта "Здравоохранение".

"В комфортных условиях приятно находиться и пациентам, и медикам. Отрадно, что благодаря поддержке регионального минздрава за последние 1,5 года мы смогли капитально отремонтировать 2 участковые больницы и женскую консультацию. Сейчас на очереди здание взрослой поликлиники и несколько сельских ФАПов", — отметил главный врач Сысертской ЦРБ Рифать Янгуразов.

Ранее в двух деревнях Режевского района открыли новые модульные фельдшерско-акушерские пункты.