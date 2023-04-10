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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 апреля 2023, 12:46

В Слободо-Туринском районе отремонтируют два фельдшерско-акушерских пункта

Фельдшерско-акушерский пункт

Планировочные решения позволят повысить уровень комфорта пациентов. Фото: Алексей Кунилов

В селах Куминовское и Пушкарево Слободо-Туринского района начался капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Медицинскую помощь в них получают около 500 местных жителей. Работы проходят в рамках программы модернизации первичного звена учреждений здравоохранения, являющейся частью национального проекта "Здравоохранение".

"Пушкаревский и Куминовский ФАП находятся более чем в 40 километрах от районного центра, и для нас очень важно организовать оказание медицинской помощи в этих подразделениях в соответствии с современными требованиями. Кроме того, с селом Куминовское затрудняется транспортное сообщение на период весеннего паводка и разлива реки Туры", — приводит слова главного врача Слободо-Туринской районной больницы Светланы Храмцовой пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

Оба фельдшерско-акушерских пункта участвуют в программе тиражирования новой модели медицинской организации. Новые планировочные решения позволят повысить доступность медицинской помощи и уровень комфорта пациентов.

За два года в Слободо-Туринском районе отремонтированы уже четыре ФАПа. Общая стоимость ремонтных работ превысила 30 миллионов рублей.

Отметим, что повышение качества и доступности медицинской помощи жителям удаленных территорий — одна из целей региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, утвержденной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Напомним, ранее фельдшерско-акушерский пункт открылся в поселке Чащино Нижнетагильского городского округа.

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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