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10 апреля 2023, 13:56

За сутки COVID-19 выявили у 105 жителей Свердловской области

Измерение сатурации

В Свердловской области за сутки никому не потребовалась госпитализация из-за COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

105 свердловчан заразились коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.

Летальных исходов на Среднем Урале не зафиксировано, также никому не потребовалась госпитализация. Выздоровел 61 житель Свердловской области. 

В регионах РФ за сутки подтверждены 6 622 новых случая коронавируса. На лечение в больницы направлены 467 человек, скончались 34 пациента. Выздоровели 6 981 человек.  

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