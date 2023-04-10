На Среднем Урале от клещей пострадали 303 человека

При походе в лес врачи советуют пользоваться репеллентами и надевать плотную одежду. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области жертвами клещей стали жители 39 муниципалитетов. Пострадали 303 человека, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге от клещей пострадали 105 жителей. В лабораториях региона с начала сезона были исследованы 103 особи, предоставленные жителями области. С клещевым энцефалитом оказались 1,9% проб, иксодовый клещевой боррелиоз обнаружен в 20,2%.

Врачи рекомендуют свердловчанам при походе в лес надевать плотную одежду, закрывающую кожу, пользоваться репеллентами, осматривать себя и животных после прогулки на природе, не садиться на траву и не заносить домой свежесорванные растения. При обнаружении клеща незамедлительно обращаться в больницу.

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Напомним, на 3 апреля, от укусов клещей в Свердловской области пострадал 61 житель. Случаи присасывания в регионе начали фиксировать в конце марта.