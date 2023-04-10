На выставке "Здравоохранение Урала" свердловчане смогут пройти бесплатное скрининговое обследование

Свердловчане смогут пройти флюорографию, ЭКГ, оценить функциональное состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Фото: Владимир Мартьянов

Крупнейшая профильная выставка "Здравоохранение Урала" пройдет на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" с 11 по 14 апреля. В рамках нее в "Городке здоровья" можно будет бесплатно пройти ряд обследований и поставить прививку.

Этот федеральный медицинский проект реализуется при поддержке правительства Свердловской области. В выставке примут участие 160 компаний из 30 городов России, которые представят более 1000 единиц современного медицинского оборудования, сообщает департамент информационной политики региона.

Ключевыми темами мероприятия в 2023 году станут вопросы технического оснащения медицинских учреждений в условиях санкционных рисков, сервисное обслуживание и ремонт медоборудования, вопросы локализации производства медицинских изделий в регионах России, а также импортозамещение в медицине и фармации.

На выставке будет организован "Городок здоровья", где свердловчане смогут пройти флюорографию, ЭКГ, экспресс-диагностику на ВИЧ-инфекцию, оценить функциональное состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем, определить концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе, узнать уровень общего холестерина, глюкозы и кислорода в крови, измерить внутриглазное давление, получить консультацию стоматологического гигиениста и терапевта.

В пункте вакцинации можно будет поставить прививки против дифтерии, столбняка, гепатита В, кори, пневмококковой и менингококковой инфекций.

Все виды обследований и консультаций будут доступны бесплатно свердловчанам старше 18 лет при наличии паспорта, полиса ОМС и СНИЛС. Запись ведется на площадке выставки в порядке электронной очереди. С графиком работы "Городка здоровья" можно ознакомиться на сайте.

Все дни работы выставки от станции метро "Ботаническая" до МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" и обратно будет ходить бесплатный автобус.

Отметим, что все представленные на выставке разработки, а также бесплатная диспансеризация обеспечивают достижение приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение".

Напомним, в рамках выставки "Здравоохранение Урала" пройдет презентация средств реабилитации инвалидов.