Крупнейшая профильная выставка "Здравоохранение Урала" открылась в Екатеринбурге

Выставка продлится в Екатеринбурге до 14 апреля. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Выставка-форум "Здравоохранение Урала" открылась сегодня в Екатеринбурге. Проект на Среднем Урале реализуется при поддержке правительства Свердловской области.

В Екатеринбурге выставка-форум проходит в четвертый раз, она посвящена главным аспектам развития здравоохранения, сообщает департамент информационной политики региона. Гостей выставки по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева приветствовал его первый заместитель.

"Она зародилась здесь и стала традиционной. Мне очень приятно, что в ней участвуют столько известных специалистов, видных ученых, экспертов, руководителей здравоохранения. Уверен, что интерес к данному мероприятию будет ежегодно расти, а результаты работы профильной выставки станут еще одним шагом в развитии нашей медицины, повышении ее качества и доступности", — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Площадкой мероприятия стал МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". В этом году впервые свой стенд презентовал Минпромторг РФ, представив шесть отечественных производителей медицинского оборудования и расходных материалов из Москвы, Таганрога, Орла, Дубны, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Среди них Уральский приборостроительный завод, который показал новые разработки аппаратов искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательного и диагностического оборудования. Свою продукцию представили свердловские заводы и компании: "Эма", "Медсинтез", "Круст", "Отдел медицинской техники", "Медин-Урал", "Олимп", "Растер", а также Ассоциация медицинских и фармацевтических производителей Среднего Урала.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Спасатели Территориального центра медицины катастроф презентовали мобильный госпиталь, который оборудован на базе низкопольного автобуса, а также скорую помощь, созданную на борту российского вертолета "Ансат".

Врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 продемонстрировали на свином сердце, как правильно проводить аортокоронарное шунтирование и установку клапана. Также медики рассказали о процедуре экстракорпоральной мембранной оксигенации, спасающей жизни детей с пороками сердца.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Медики Свердловского областного онкологического диспансера знакомят гостей выставки с малотравматичными методами и манипуляциями, которые проводят при диагностике и лечении. Также все желающие могут примерить на себя роль врача и попробовать сделать эндоскопию на манекене.

Областная детская клиническая больница представила проект Пансионата долечивания онкобольных детей.

"Мы всесторонне развиваем систему здравоохранения при поддержке губернатора Евгения Куйвашева и правительства Свердловской области. Поэтапно улучшаем материально-техническую базу первичного звена, внедряем инновационные технологии в ежедневную работу не только врачей областных клиник, но и специалистов городских и районных больниц. Уделяем особое внимание профилактике и ранней диагностике заболеваний, полноценной реабилитации пациентов. И, конечно, ведем работу по подготовке кадров для медицины, создаем достойные условия жизни и труда специалистов отрасли", — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков.

Также в рамках выставки организован "Городок здоровья", где посетители могут бесплатно сделать скрининг. Работает мобильный комплекс "Диагностика", сделанный на базе КамАЗа. На выставку он прибыл из Ирбита. В мобильном комплексе можно пройти ряд обследований в рамках диспансеризации для уральцев, живущих на селе. Речь идет о проведении электрокардиограммы, осмотра у офтальмолога.

Для гостей выставки проводят мастер-классы, лекции, занятия. Студенты и сотрудники Свердловского областного медицинского колледжа организовали финал регионального чемпионата по оказанию первой помощи. Участники продемонстрируют навыки по сердечно-легочной реанимации, остановке кровотечения и наложению шины.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Также на выставке пройдет финал конкурса "Лучший страховой представитель системы ОМС". Победители областных этапов конкурса из 12 регионов России представят свои проекты по защите прав пациентов.

Выставка продлится до 14 апреля. Для посетителей организован бесплатный трансфер от станции метро "Ботаническая" до МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" и обратно.

Напомним, 12 апреля в Екатеринбурге состоится форум "СОЦИО", в рамках которого презентуют средства реабилитации инвалидов.