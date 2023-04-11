В России вводится полный запрет на продажу вейпов несовершеннолетним

Большинство депутатов Госдумы высказались за принятие мер по защите детей от пагубной привычки. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня депутаты Государственной думы приняли законопроект, который запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним. Об этом написал в своем telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Это вопрос здоровья наших детей. В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований. Токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей", — написал Вячеслав Володин.

По его словам, абсолютное большинство депутатов Госдумы высказались за принятие мер по защите детей от пагубной привычки.

Напомним, ранее свердловский врач-нарколог рассказал об опасности гаджетов для курения.