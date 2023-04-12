В трех поликлиниках Екатеринбурга появились новые аппараты УЗИ

Три аппарата УЗИ универсального профиля появились в поликлиниках Екатеринбурга. Фото: информационный ресурс минздрава Свердловской области

Для трех поликлиник Центральной городской клинической больницы № 6 (ЦГКБ № 6) приобрели новые аппараты ультразвуковой диагностики. Покупка оборудования обошлась в 3,9 млн рублей.

Новые модели аппаратов являются универсальными. Они оснащены специальными датчиками, позволяющими получать четкое изображение исследуемого участка. Благодаря этому врачи смогут более верно поставить диагноз.

С помощью оборудования медики могут проводить УЗИ сердца, молочных желез, щитовидной железы, паренхиматозных и других органов человека, сообщает информационный ресурс минздрава Свердловской области.

Ежедневно на каждом аппарате выполняется до 40 исследований в день. Оборудование заменило устаревшее, на котором не было возможности проводить диагностику пациентам кардиологического профиля.

"Улучшение материально-технической базы нашей больницы направлено на необходимость следования стандартам и клиническим рекомендациям в ультразвуковой диагностике. В настоящее время вектор работы амбулаторно-поликлинического звена ориентирован на первичную и раннюю вторичную профилактику заболеваний, включая онконастороженность. Роль диагностической службы в этом процессе очень велика", — подчеркнул заведующий отделением функциональной и ультразвуковой диагностики ЦГКБ № 6, врач-кардиолог высшей категории, врач УЗИ, к.м.н. Иван Леухненко.

Благодаря модернизации диагностического звена у свердловчан появилась возможность сделать УЗИ сердца перед операцией или во время получения химиотерапии, в схемах которой используются кардиотоксичные препараты. В этой ситуации необходимо пристальное внимание уделять наблюдению за состоянием сердца.

Отметим, аппараты УЗИ приобретены благодаря программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" для достижения ключевых показателей нацпроекта "Здравоохранение".

Напомним, в свердловском онкоцентре в четыре раза увеличилось количество телемедицинских консультаций.