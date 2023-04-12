Свердловчан пригласили стать потенциальными донорами костного мозга

Чтобы войти в регистр доноров, надо заполнить документы и сдать три миллилитра крови. Фото: Полина Зиновьева

Уральцы могут вступить в Национальный регистр доноров гемопоэтических стволовых клеток в рамках акции "Подари шанс на жизнь!". Желающим нужно заполнить документы и сдать всего три миллилитра крови для выявления генетических близнецов среди доноров и пациентов, которые нуждаются в трансплантации костного мозга.

Акция пройдет 15 апреля с 8:00 до 11:00 на станции переливания крови (СПК) в Екатеринбурге по адресу: улица Соликамская, 6в. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Донорство стволовых клеток помогает спасти жизни пациентов с онкологическими, гематологическими, наследственными заболеваниями и иммунодефицитными состояниями. Если человек кому-то подойдет как донор, то ему предложат пройти детальное обследование, а потом и сдать клетки костного мозга.

"HLA-фенотипы у разных людей часто сильно отличаются, из-за этого бывает сложно подобрать донора даже среди близких родственников. Только 40% людей, нуждающихся в трансплантации костного мозга, находят своих "близнецов", поэтому очень важно максимально расширить регистр потенциальных доноров и увеличить вероятность спасительного генетического совпадения", — рассказала главный врач СПК Федерального медико-биологического агентства России в Екатеринбурге Марина Смирнова.

Дополнительную информацию об акции "Подари шанс на жизнь!" можно узнать по телефону: (343) 322-73-48. Среди участников будет разыгран сертификат на полет в аэродинамической трубе.

Донорство стволовых клеток развивается в России благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Войти в базу могут жители Свердловской области в возрасте от 18 до 40 лет, не болевшие гепатитом В или С, туберкулезом, малярией, СПИДом, не имеющие в анамнезе онкопатологий и психических расстройств. Данные потенциального донора размещаются в регистре. Если его генотип совпадет с генотипом пациента, нуждающегося в трансплантации костного мозга, медики свяжутся с донором.

Напомним, в Федеральный регистр доноров костного мозга вступили уже 300 свердловчан.