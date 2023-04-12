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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 апреля 2023, 13:33

За сутки коронавирус подтвердили у 102 свердловчан

Врач и пациент

В России за минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 7 282 человек. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области COVID-19 диагностировали у 102 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.  

В регионе госпитализированы 29 заболевших. Полностью выздоровели — 121. Летальных случаев не зарегистрировано.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 7 282 заболевшим. Госпитализированы 1 259 пациентов. Зарегистрировано 39 смертей от коронавируса. Выздоровели 11 150 человек.

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Областная газета Свердловской области

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