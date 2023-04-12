За сутки коронавирус подтвердили у 102 свердловчан

За минувшие сутки в Свердловской области COVID-19 диагностировали у 102 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.
В регионе госпитализированы 29 заболевших. Полностью выздоровели — 121. Летальных случаев не зарегистрировано.
В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 7 282 заболевшим. Госпитализированы 1 259 пациентов. Зарегистрировано 39 смертей от коронавируса. Выздоровели 11 150 человек.
Сюжет
Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией