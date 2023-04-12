Свердловская гематологическая служба названа одной из лучших в России

Врачам из Москвы рассказали о работе свердловской гематологической службы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Делегация сотрудников Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России посетила медучреждения Свердловской области. Гости изучили работу гематологической службы региона, назвав ее одной из лучших в стране.

На Среднем Урале сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи онкобольным, ее центром является Свердловская областная клиническая больница № 1 (СОКБ № 1).

"Здесь для лечения пациентов с заболеваниями системы крови применяют такую высокотехнологичную помощь, как трансплантация костного мозга. Кроме того, в регионе сформирована достаточная сеть медучреждений, где оказывают специализированную помощь пациентам с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями", — отметила руководитель Управления регионального и межведомственного сотрудничества по профилю "гематология" Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава РФ Ольга Лазарева.

Московские эксперты посетили отделения гематологии, химиотерапии и трансплантации костного мозга, реанимацию, лаборатории, отделение гравитационной хирургии крови и станцию переливания крови в СОКБ № 1. Столичным гостям рассказали, что в регионе создан собственный регистр неродственных пересадок, он включен в Федеральный список доноров костного мозга, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Основной принцип нашей работы заключается в обеспечении качества и доступности медицинской помощи гематологическим пациентам. Все тяжелые пациенты и те, кому впервые установлен диагноз, сначала получают помощь у нас. Когда удается подобрать терапию с хорошей переносимостью, мы переводим пациентов в стационары по месту жительства, где есть гематологи и онкологи. При этом оценка эффективности назначенной терапии и ее коррекция, а также трансплантации костного мозга проводятся только в областной больнице", — пояснила главный гематолог региона, руководитель Областного гематологического центра на базе СОКБ № 1 Татьяна Константинова.

В Свердловской области не снизилось количество пересадок костного мозга даже во время пандемии коронавируса. В 2022 году в областной больнице провели 54 трансплантации костного мозга.

Также гости посетили ЦГБ № 7 Екатеринбурга, Демидовскую больницу и ГБ № 4 в Нижнем Тагиле. Столичные врачи осмотрели структурные подразделения, созданные для диагностики и лечения пациентов с заболеваниями системы крови по месту жительства. В клиниках применяют передовые таргетные препараты и химиотерапию.

"Мы уже отмечаем тенденцию к переориентации потока больных из круглосуточного стационара в дневной, и работа в этом направлении будет продолжаться. Кроме того, планируется дальнейшее развитие гематологической службы за счет организации амбулаторных приемов, коек круглосуточного и дневного стационаров в городских больницах Верхней Пышмы, Каменска-Уральского и Краснотурьинска", — сообщил первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков.

Кроме этого, гостям из столицы презентовали лабораторию молекулярной биологии в Областной детской клинической больнице. В ней проводят исследования для онкобольных детей из 11 регионов России. На Среднем Урале диагностические гематологические исследования оплачиваются из территориального фонда ОМС. Кроме того, развитие гематологическая служба региона получает за счет обучения собственных врачей-гематологов в свердловских медвузах.

Отметим, обеспечение эффективной медицинской помощи онкобольным является одним из приоритетных направлений нацпроекта "Здравоохранение".

Напомним, ранее уральцев пригласили стать потенциальными донорами костного мозга.