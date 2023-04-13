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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 апреля 2023, 15:20

На Среднем Урале зафиксирован первый случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом

Клещ

Клещевой вирусный энцефалит обнаружили у жителя Березовского. Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

В Свердловской области медики зарегистрировали первый в 2023 году случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Заболевшим оказался непривитый житель Березовского городского округа, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

По данным врачей, пострадавший мужчина после укуса не обращался за помощью в больницу, клеща на исследование не сдавал.

По данным областного Управления Роспотребнадзора, в прошлом году диагноз "клещевой вирусный энцефалит" был поставлен 188 свердловчанам. Врачи призывают жителей пройти вакцинацию. Делать прививки можно начиная с 15-месячного возраста. Иммунизация проводится ежегодно.

Также медики напоминают жителям соблюдать меры безопасности при выходе на природу. Необходимо надевать плотную одежду, максимально закрывающую тело, применять репелленты, а также осматривать себя на наличие клещей каждые полчаса.

В случае обнаружения присосавшегося клеща нужно срочно обратиться в ближайший травмпункт, где его уберут. Клеща необходимо отправить на исследование, чтобы медики могли оперативно подобрать тактику лечения, если у клеща обнаружат инфекционные заболевания.

Напомним, в Свердловской области от клещей пострадали 303 человека.

Областная газета Свердловской области

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