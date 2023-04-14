Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
14 апреля 2023, 13:41

В Нижнем Тагиле заработал самый мощный в Горнозаводском округе компьютерный томограф

Компьютерный томограф

Новая модель томографа сокращает время процедуры сканирования и снижает дозу облучения. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В городской больнице № 4 Нижнего Тагила (ГБ № 4) введен в эксплуатацию 128-срезовый компьютерный томограф. Средства на его приобретение — 47 миллионов рублей — поступили из федерального бюджета.

Такие же мощные компьютерные томографы установлены в Свердловской областной клинической больнице № 1, больницах Ревды и Алапаевска благодаря региональной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", которую утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев для достижения целевых показателей национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Развитие медицинской помощи в регионе — это не просто вектор на повышение доступности лечения, это вопрос сохранения жизни и здоровья уральцев. Очень важно предоставить качественную, в том числе высокотехнологичную помощь всем пациентам, которые в ней нуждаются, а помогут врачам в этом современные методы диагностики и лечения", — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин.

Он также добавил, что лучевая диагностика позволяет получать точные и детализированные изображения. Это способствует раннему выявлению заболеваний сердечно-сосудистой системы и своевременному началу лечения.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Мощный компьютерный томограф особенно востребован и эффективен при кардиологических исследованиях. Отметим, что в ГБ № 4 Нижнего Тагила лечение по сердечно-сосудистому профилю проходят более 6,5 тысяч жителей Горнозаводского округа.

По словам заведующей рентгеновским отделением ГБ № 4 Нижнего Тагила Татьяны Дьяконовой, новая модель сокращает время процедуры сканирования и снижает дозу облучения. Это уменьшает риски для пациентов.

Напомним, ранее многофункциональный компьютерный томограф появился в горбольнице Асбеста.

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.04.2023, 14:47 / Общество
Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов держать под контролем вопрос повышения качества воды в регионе
14.04.2023, 14:28 / Общество
СвЖД переименует 29 остановочных пунктов
14.04.2023, 14:12 / Общество
До октября 2023 года продлен повышенный порог беспошлинных покупок для физлиц
14.04.2023, 13:41 / Общество
В Нижнем Тагиле заработал самый мощный в Горнозаводском округе компьютерный томограф
14.04.2023, 12:41 / Общество
Полиция Екатеринбурга обеспечит безопасность горожан в Пасху