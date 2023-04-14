В Нижнем Тагиле заработал самый мощный в Горнозаводском округе компьютерный томограф

Новая модель томографа сокращает время процедуры сканирования и снижает дозу облучения. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В городской больнице № 4 Нижнего Тагила (ГБ № 4) введен в эксплуатацию 128-срезовый компьютерный томограф. Средства на его приобретение — 47 миллионов рублей — поступили из федерального бюджета.

Такие же мощные компьютерные томографы установлены в Свердловской областной клинической больнице № 1, больницах Ревды и Алапаевска благодаря региональной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", которую утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев для достижения целевых показателей национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Развитие медицинской помощи в регионе — это не просто вектор на повышение доступности лечения, это вопрос сохранения жизни и здоровья уральцев. Очень важно предоставить качественную, в том числе высокотехнологичную помощь всем пациентам, которые в ней нуждаются, а помогут врачам в этом современные методы диагностики и лечения", — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин.

Он также добавил, что лучевая диагностика позволяет получать точные и детализированные изображения. Это способствует раннему выявлению заболеваний сердечно-сосудистой системы и своевременному началу лечения.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Мощный компьютерный томограф особенно востребован и эффективен при кардиологических исследованиях. Отметим, что в ГБ № 4 Нижнего Тагила лечение по сердечно-сосудистому профилю проходят более 6,5 тысяч жителей Горнозаводского округа.

По словам заведующей рентгеновским отделением ГБ № 4 Нижнего Тагила Татьяны Дьяконовой, новая модель сокращает время процедуры сканирования и снижает дозу облучения. Это уменьшает риски для пациентов.

Напомним, ранее многофункциональный компьютерный томограф появился в горбольнице Асбеста.