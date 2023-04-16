В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердили у 102 человек

Коронавирус выявили за сутки у 102 свердловчан. Фото: Галина Соловьева

За сутки в Свердловской области коронавирус выявили у 102 человек, летальных исходов не зафиксировано, сообщает обновленную статистику федеральный оперативный штаб.

Полностью выздоровели 162 жителя Среднего Урала, 1 человек доставлен на лечение в стационар.

В регионах России за сутки выявлено 7 094 случая заражения COVID-19. Зарегистрировано 38 летальных исходов, госпитализированы 456 человек, выздоровел 6 841 россиянин.