На Среднем Урале подтверждены 8 случаев заболевания корью

В Свердловской области подтверждены 8 случаев заболевания корью с начала 2023 года. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области с начала года лабораторно подтверждены 8 случаев заболевания корью. Большая часть заболевших — не имеющие прививки граждане, которые приехали в регион из ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Всем заболевшим оказана своевременная медицинская помощь. Из больниц пациенты выписываются после полного выздоровления. По данным Роспотребнадзора, сейчас под наблюдением врачей в стационарах больниц Свердловской области находятся 24 человека. У всех взяты пробы биоматериалов для лабораторных исследований.

В ведомстве напомнили, что в случае подозрения на корь медики проводят комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий: людей, контактировавших с заразившимся, осматривают, вакцинируют непривитых или не полностью привитых.

Ранее в Березовском корью заразился 8-летний ребенок.