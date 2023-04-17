Кушва подключилась к проекту диспансеризации #ДОБРО на предприятие

Выезды медиков на предприятия региона стартовали осенью 2022 года. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Более 300 работающих жителей Кушвы за 4 дня прошли медицинские обследования в рамках регионального проекта #ДОБРО на предприятие. Масштабная выездная диспансеризация направлена на ранее выявление патологий у свердловчан, сообщает департамент информационной политики региона.

В областном минздраве отмечают, что в Свердловской области создают условия для того, чтобы жители могли ежегодно проходить профосмотры быстро и бесплатно.

"Осенью 2022 года по инициативе областного минздрава стартовали выезды на предприятия. Ранее акция проходила только в Екатеринбурге, а сейчас, учитывая возросший интерес организаций из разных уголков региона, вышла за пределы столицы Урала. Приглашаю работодателей принять в ней активное участие и проявить заботу о здоровье своих сотрудников", — рассказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

Для обследования в Кушву направили маммографический, лечебно-диагностический и флюорографический передвижные комплексы. Также работники предприятий смогли посетить приемы специалистов областного центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, серовской и кушвинской больниц. На первом этапе диспансеризации врачи смогли оценить состояние здоровья пациентов, прошедших комплексное обследование. В том числе — определить наличие новообразований, сахарного диабета, патологий органов дыхания.

"Выездной формат обследования комфортен для работающих людей, ведь им не нужно сидеть в очередях и ходить по кабинетам. Всем прошедшим диспансеризацию выдают рекомендации и при необходимости направляют на второй этап скрининга", — рассказала и.о. главного врача Центральной городской больницы города Кушвы Наталия Леонова.

Отметим, акция #ДОБРО на предприятие соответствует задачам национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография". Организовать выездную диспансеризацию предприятия могут после подачи заявки в Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Номер для консультаций в Екатеринбурге (343) 257-03-08.

Ранее свердловчане могли пройти диспансеризацию в торговых центрах региона.