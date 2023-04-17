Горячую линию по вакцинопрофилактике запустил Роспотребнадзор

Горячая линия по вакцинопрофилактике продлится до 28 апреля. Фото: Галина Соловьева

С 17 по 28 апреля Роспотребнадзор запустил в работу горячую линию по вопросам вакцинопрофилактики. Обращения граждан будут приниматься с 9:00 до 17:00.

Жителей проконсультируют эпидемиологи. Специалисты готовы рассказать об иммунизации, которая предназначена по эпидпоказаниям, о профилактике инфекций, управление которыми возможно за счет применения вакцины. Также врачи проинформируют о Национальном и Региональном календарях профилактических прививок, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Телефоны для консультаций доступны в территориальных отделах и филиалах:

Областное Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (343) 270-15-62;

Центральный Екатеринбургский +7 952 130-57-86;

Северный Екатеринбургский (343) 307-39-39, (343) 307-40-40, (343) 307-42-99;

Южный Екатеринбургский (343) 266-55-15;

Алапаевский (34346) 3-18-66;

Асбестовский +7 902 260-30-13, (34365) 6-70-28, (34365) 2-49-78;

Ирбитский (34355) 6-36-02, (34355) 6-36-45;

Каменск-Уральский (3439) 37-09-90, (3439) 37-87-08;

Качканарский (34344) 2-53-00 (доб. 6760), (34344) 2-53-00 (доб. 6755), (34344) 2-53-00 (доб. 6864);

Красноуфимский (34394) 2-59-43;

Нижнетагильский +7 912 64-20-623, +7 912 68-99-127;

Первоуральский 8 800 222-45-60;

Североуральский (34380) 2-34-56;

Серовский +7 952 734-02-10;

Талицкий (34375) 2-02-82, (34371) 2-56-05;

Свердловский дорожный (343) 358-31-96.

Напомним, ранее в Свердловской области прошла горячая линия по вопросам обеспечения льготными лекарствами жителей региона.