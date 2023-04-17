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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 апреля 2023, 14:16

Горячую линию по вакцинопрофилактике запустил Роспотребнадзор

Вакцинация

Горячая линия по вакцинопрофилактике продлится до 28 апреля. Фото: Галина Соловьева

С 17 по 28 апреля Роспотребнадзор запустил в работу горячую линию по вопросам вакцинопрофилактики. Обращения граждан будут приниматься с 9:00 до 17:00. 

Жителей проконсультируют эпидемиологи. Специалисты готовы рассказать об иммунизации, которая предназначена по эпидпоказаниям, о профилактике инфекций, управление которыми возможно за счет применения вакцины. Также врачи проинформируют о Национальном и Региональном календарях профилактических прививок, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. 

Телефоны для консультаций доступны в территориальных отделах и филиалах: 

  • Областное Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (343) 270-15-62;
  • Центральный Екатеринбургский +7 952 130-57-86;
  • Северный Екатеринбургский (343) 307-39-39, (343) 307-40-40, (343) 307-42-99;
  • Южный Екатеринбургский (343) 266-55-15;
  • Алапаевский (34346) 3-18-66;
  • Асбестовский +7 902 260-30-13, (34365) 6-70-28, (34365) 2-49-78;
  • Ирбитский (34355) 6-36-02, (34355) 6-36-45;
  • Каменск-Уральский (3439) 37-09-90, (3439) 37-87-08;
  • Качканарский (34344) 2-53-00 (доб. 6760), (34344) 2-53-00 (доб. 6755), (34344) 2-53-00 (доб. 6864);
  • Красноуфимский (34394) 2-59-43;
  • Нижнетагильский +7 912 64-20-623, +7 912 68-99-127;
  • Первоуральский 8 800 222-45-60;
  • Североуральский (34380) 2-34-56;
  • Серовский +7 952 734-02-10;
  • Талицкий (34375) 2-02-82, (34371) 2-56-05;
  • Свердловский дорожный (343) 358-31-96. 

Напомним, ранее в Свердловской области прошла горячая линия по вопросам обеспечения льготными лекарствами жителей региона. 

Областная газета Свердловской области

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