На Среднем Урале подтверждены 108 новых случаев коронавируса

108 свердловчан за сутки заразились коронавирусом. Фото: Галина Соловьева

За сутки COVID-19 выявили у 108 жителей Свердловской области, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

На лечение в больничные палаты направлены 53 свердловчанина, выздоровели 105 пациентов.

В регионах России за прошедшие 24 часа коронавирус подтвержден у 5 257 жителей, скончались 37 человек, госпитализированы 1 240 пациентов, выздоровели 8 416 россиян.