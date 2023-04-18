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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 апреля 2023, 13:18

На Среднем Урале подтверждены 108 новых случаев коронавируса

Врач

108 свердловчан за сутки заразились коронавирусом. Фото: Галина Соловьева

За сутки COVID-19 выявили у 108 жителей Свердловской области, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб. 

На лечение в больничные палаты направлены 53 свердловчанина, выздоровели 105 пациентов. 

В регионах России за прошедшие 24 часа коронавирус подтвержден у 5 257 жителей, скончались 37 человек, госпитализированы 1 240 пациентов, выздоровели 8 416 россиян. 

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Областная газета Свердловской области

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