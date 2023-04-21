Диспансеризация в 2022 году помогла выявить у свердловчан более 80 тысяч заболеваний

Андрей Карлов назвал ключевые задачи для системы здравоохранения региона. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

При проведении диспансеризации у взрослых впервые удалось выявить более 80 тысяч заболеваний. В большинстве случаев это начальные стадии болезни, и своевременное лечение дает положительный результат. Итоги работы системы здравоохранения за 2022 год озвучены на заседании коллегии регионального минздрава, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" диспансеризация в медучреждениях региона ведется не только в рабочие дни, но и по субботам. Благодаря этому комплексное обследование могут проходить те, кто днем занят на работе. Кроме того, с осени 2022 года реализуется проект "Добро на предприятие", когда диспансеризацию рядом с рабочими местами проходят целые трудовые коллективы. В удаленные и малочисленные населенные пункты региона продолжают выезжать автопоезда здоровья всероссийского проекта "Добро в село".

По данным минздрава, в 2022 году относительно 2021 года число посещений врачей в рамках диспансеризации выросло на 72%, профилактических осмотров — на 17%.

По словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова, губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу по укреплению здоровья жителей региона, развитию его человеческого капитала. Большую роль в этом играет работа по своевременному выявлению заболеваний и качественному лечению уральцев.

"В предыдущем году нам удалось не только достигнуть целевого показателя по ожидаемой продолжительности жизни, но и перевыполнить его: при плановом значении 69,6 года мы фиксируем показатель в 71,3 года. Смертность населения сократилась на 23%", — рассказал Андрей Карлов.

В Свердловской области действуют 8 программ льготного лекарственного обеспечения населения. За счет средств федерального бюджета финансируются 5 программ, из областного бюджета — 3 программы. В прошлом году льготные препараты получили 419 тысяч жителей области, это на 14% больше уровня 2021 года. Сумма отпуска лекарственных препаратов выросла в 2022 году на 13%. Уровень удовлетворенности спроса на льготные лекарственные препараты составил 99%. Доля лекарственных препаратов отечественного производства превысила целевой показатель и составила 90%.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" и региональных программ в прошлом году была проведена большая работа по развитию материально-технической базы учреждений. Реализация проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" помогла приобрести медицинским организациям 162 автомобиля, смонтировать 27 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 модульных здания общей врачебной практики.

Для оснащения медицинских организаций приобретено 1 278 единиц медицинского оборудования. Для 17 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений закуплено 595 единиц медицинского оборудования. В Нижнем Тагиле, Красноуфимске и Серове организованы центры амбулаторной онкологической помощи, приобретено 213 единиц медицинских изделий.

Завершены капитальные ремонты 62 медицинских объектов.

По данным на декабрь 2022 года, к сети интернет подключены 550 из 572 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

Кадровая политика в здравоохранении имеет приоритетное значение и ежегодно дополняется новыми мерами социальной поддержки. 639 медицинских работников получили "подъемные" из средств областного бюджета. В сельской местности и в отдаленных территориях 162 медицинских работника получили единовременные компенсации по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

В 2022 году продолжился рост средней заработной платы медицинских работников. По врачам он составил +9%, по средним медицинским работникам +8,6%, по младшему медицинскому персоналу +9,9%. Это способствовало росту обеспеченности врачами на 3,2%, средними медицинскими работниками — на 1,8%.

По словам Андрея Карлова, в 2023 году одними из ключевых задач для системы здравоохранения региона станут:

дальнейшее снижение смертности, за счет корректирующих управленческих решений на основе еженедельного анализа ее структуры;

снижение до 10% доли населения, которое не обращается за амбулаторной медицинской помощью;

обеспечение роста охвата диспансерным наблюдением пациентов с болезнями системы кровообращения до уровня не ниже 80% от впервые выявленных;

развитие реабилитационного потенциала здравоохранения за счет реализации государственных программ и обучения медицинских работников.

Напомним, ранее на специальные денежные выплаты медикам Евгений Куйвашев выделил более 95 миллионов рублей.

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