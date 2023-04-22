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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 апреля 2023, 13:20

На Среднем Урале выявили 124 новых случая заражения коронавирусом

Врач, пациент

В Свердловской области госпитализирован 31 житель. Фото: Владимир Мартьянов

За сутки в Свердловской области выявили 124 новых случая COVID-19. Летальных исходов не зарегистрировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

Госпитализирован 31 житель региона. Число полностью выздоровевших — 131 человек.

В регионах России за прошедшие 24 часа COVID-19 подтвержден у 7 030 человек. На лечение в больницы направлены 958 пациентов. Умерли 34 человека. 7 414 — полностью выздоровели.

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