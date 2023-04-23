В Свердловской области COVID-19 за сутки подтвержден у 122 человек

За сутки на Среднем Урале не зарегистрировано летальных исходов от COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за сутки выявили 122 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб.

Летальных исходов не зарегистрировано, также ни одному свердловчанину не потребовалась госпитализация. Выздоровели 116 человек.

В регионах России COVID-19 за прошедшие 24 часа обнаружили у 6 389 человек, скончались 32 пациента, на лечение в больницы направлены 487 жителей, выздоровели 5 509 человек.