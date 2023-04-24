На севере Свердловской области в 3,5 раза выросла доступность высокоточной диагностики заболеваний

В Краснотурьинске установка второго магнитно-резонансного томографа в феврале 2022 года позволила за год увеличить количество жизненно необходимых пациентам диагностических исследований в 3,5 раза. Оборудование поступило по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение".
Наличие двух аппаратов МРТ позволило разделить потоки пациентов, наблюдающихся амбулаторно, и тех, кто проходит лечение в стационаре, а также увеличить общий объем исследований с 3,4 тыс. до 12 тысяч. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Также благодаря господдержке в больнице Краснотурьинска появился рентгенодиагностический комплекс. С его помощью врачи за год поставили точный диагноз почти восьми тысячам пациентов с травмами и патологиями. Число исследований увеличилось на тысячу.
По словам главного врача Краснотурьинской городской больницы Андрея Малькова, каждая дополнительная единица медицинской техники позволяет ускорить процесс постановки диагноза и начать лечение на ранних стадиях заболевания. Когда речь идет о злокачественных новообразованиях и сердечно-сосудистых заболеваниях, это имеет решающее значение для спасения жизни пациента.
"Немаловажно и то, что современная аппаратура позволяет повысить комфорт и эффективность работы врачей", — отметил Андрей Мальков.
В 2023 году благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в Краснотурьинской городской больнице появится новый флюорограф. Всего свердловские больницы получат более 400 единиц медицинского оборудования общей стоимостью более 1,2 миллиарда рублей.
Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в 2022 году диспансеризация помогла выявить у свердловчан более 80 тысяч заболеваний.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».