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24 апреля 2023, 20:58

На севере Свердловской области в 3,5 раза выросла доступность высокоточной диагностики заболеваний

Магнитно-резонансный томограф

Каждая дополнительная единица медтехники позволяет ускорить процесс постановки диагноза и начать лечение на ранних стадиях заболевания. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Краснотурьинске установка второго магнитно-резонансного томографа в феврале 2022 года позволила за год увеличить количество жизненно необходимых пациентам диагностических исследований в 3,5 раза. Оборудование поступило по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение".

Наличие двух аппаратов МРТ позволило разделить потоки пациентов, наблюдающихся амбулаторно, и тех, кто проходит лечение в стационаре, а также увеличить общий объем исследований с 3,4 тыс. до 12 тысяч. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Также благодаря господдержке в больнице Краснотурьинска появился рентгенодиагностический комплекс. С его помощью врачи за год поставили точный диагноз почти восьми тысячам пациентов с травмами и патологиями. Число исследований увеличилось на тысячу.

По словам главного врача Краснотурьинской городской больницы Андрея Малькова, каждая дополнительная единица медицинской техники позволяет ускорить процесс постановки диагноза и начать лечение на ранних стадиях заболевания. Когда речь идет о злокачественных новообразованиях и сердечно-сосудистых заболеваниях, это имеет решающее значение для спасения жизни пациента.

"Немаловажно и то, что современная аппаратура позволяет повысить комфорт и эффективность работы врачей", — отметил Андрей Мальков.

В 2023 году благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в Краснотурьинской городской больнице появится новый флюорограф. Всего свердловские больницы получат более 400 единиц медицинского оборудования общей стоимостью более 1,2 миллиарда рублей.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в 2022 году диспансеризация помогла выявить у свердловчан более 80 тысяч заболеваний.

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Областная газета Свердловской области

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