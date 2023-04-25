В Богдановиче после ремонта и реконструкции открылась детская поликлиника

В поликлинике созданы комфортные условия для работы врачей и медсестер. Фото: пресс-служба минздрава Свердловской области

Модернизация педиатрической службы стала возможной благодаря национальному проекту "Здравоохранение", приоритетом которого является качественная медицинская помощь детям. Медицинскую помощь в ней будут получать более 11 тысяч юных жителей городского округа Богданович.

"Появилось новое, по сути дела, детское медицинское учреждение. Уверена, родители, которые будут приводить сюда на прием своих ребятишек, высоко оценят комфортные условия, созданные в поликлинике, опытность и доброжелательность работающих здесь врачей и медсестер", — приводит слова председателя Законодательного собрания Людмилы Бабушкиной пресс-служба минздрава Свердловской области.

На ремонт и реконструкцию поликлиники из областного бюджета было выделено свыше 15 миллионов рублей.

В медицинском учреждении оборудованы кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики, физиотерапевтического лечения, массажный, процедурный и прививочный, рентген-кабинет. Клинико-диагностическая лаборатория оснащена самой современной техникой. Открыт дневной стационар на 15 койко-мест. Организован молочно-раздаточный пункт для выдачи детского питания. Поликлиника рассчитана на 450 посещений в смену.

"В новых стенах появились новые технологии, открытая регистратура, электронное табло, современное оборудование, красивая и удобная мебель. Сделано все необходимое, чтобы создать и врачам, и медсестрам комфортные условия для работы", — заключила заместитель главы регионального минздрава Елена Чадова.

Напомним, "Областная газета" писала, что на севере Свердловской области в 3,5 раза выросла доступность высокоточной диагностики заболеваний.

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