Качественная медицинская помощь стала доступнее в самых отдаленных селах Свердловской области

За год в регионе открыли 27 фельдшерско-акушерских пунктов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловчанам в 2022 году стал доступнее весь спектр медицинской помощи благодаря реализации 11 федеральных проектов, входящих в состав нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография". Почти 7 миллиардов рублей было привлечено на эти цели из бюджетов различных уровней.

По информации департамента информационной политики региона, комплексная работа позволила не только улучшить материально-техническую базу медучреждений, но и достигнуть качественных показателей по защите здоровья уральцев. Так, в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения снижена на 12%, от инфаркта миокарда — на 4%.

"Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска. Доля уральцев, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения или инфаркт миокарда и бесплатно получают необходимые лекарственные препараты, составила 99,7%", — рассказал заместитель министра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин.

Ведется системная работа по борьбе с онкопатологиями и риском их возникновения у свердловчан. В регионе уже действуют 14 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), 3 из которых открылись в прошлом году — в Нижнем Тагиле, Красноуфимске и Серове. В этом году их сеть расширится еще на 4 подразделения.

Реализуя задачи нацпроекта "Демография", свердловские медики в 2022 году помогли семьям, страдающим бесплодием: 3,4 тысячи уральских пар получили лечение за счет средств программы обязательного медицинского страхования.

Профилактическими осмотрами в 2022 году было охвачено 820 тысяч свердловчан, что почти в два раза больше, чем в 2021 году. Удалось впервые выявить более 80 тысяч заболеваний, большинство из которых имело начальную стадию, что позволит медикам вовремя начать лечение и достичь максимально положительного результата.

Региональный минздрав активно расширяет технопарк уральских больниц. Так, в прошлом году были введены в эксплуатацию 29 быстровозводимых модульных конструкций, в числе которых 27 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 здания общей врачебной практики. В медорганизации поставлено 1 273 единицы оборудования: более 10 компьютерных томографов, цифровые флюорографы, 30 новых цифровых маммографов. Отрадно, что оборудование поступает в том числе в медучреждения отдаленных населенных пунктов, таких как Тугулым и Новая Ляля. За год медорганизации получили 84 переднеприводных и 78 полноприводных автомобилей.

Добавим, что огромное внимание уделяется подготовке квалифицированных специалистов для отрасли. За счет средств областного бюджета ежегодно обучаются абитуриенты по программам специалитета и ординатуры, а также по программам среднего профессионального образования. Минздрав также обучил 821 специалиста в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Действующие медработники получают всестороннюю поддержку, в том числе в виде компенсации затрат на оплату жилья.

Напомним, Свердловская область стала одним из лидеров по числу жителей, ведущих здоровый образ жизни.