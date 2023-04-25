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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 апреля 2023, 13:59

В Свердловской области выявлено 125 новых случаев COVID-19

Прием у врача

В регионах РФ выявлено 5 093 новых случая коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

125 новых новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили за прошедшие сутки в Свердловской области, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

На больничные койки направлены 53 жителя Среднего Урала, выздоровели 59 человек. 

В регионах России COVID-19 за прошедшие 24 часа подтвержден у 5 093 человек. Скончались 35 пациентов, госпитализированы 1 339 граждан, выздоровели 7 397 человек. 

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