В Свердловской области выявлено 125 новых случаев COVID-19

В регионах РФ выявлено 5 093 новых случая коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

125 новых новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили за прошедшие сутки в Свердловской области, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

На больничные койки направлены 53 жителя Среднего Урала, выздоровели 59 человек.

В регионах России COVID-19 за прошедшие 24 часа подтвержден у 5 093 человек. Скончались 35 пациентов, госпитализированы 1 339 граждан, выздоровели 7 397 человек.