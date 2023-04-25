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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 апреля 2023, 14:46

В Нижнем Тагиле восстановят архитектурный облик зданий Демидовского госпиталя

Корпус госпиталя

Основные ремонтные работы в Демидовском госпитале планируют завершить в 2023 году. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Нижнем Тагиле ведется поэтапное восстановление исторического облика комплекса зданий Демидовской городской больницы. Работы обойдутся почти в 140 миллионов рублей.

Подрядчики отремонтируют основной двухэтажный корпус, выполненный в стиле ампир, и два флигеля. Также будет восстановлена ограда госпиталя, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Капитальный ремонт комплекса зданий проводят в рамках утвержденной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Она направлена на достижение ключевых показателей нацпроекта "Здравоохранение" в части, касающейся развития амбулаторной службы больниц Среднего Урала.

Демидовский госпиталь в Нижнем Тагиле является памятником архитектуры и культурного наследия. Его восстановление началось в 2022 году. Строители смонтировали внутренние перегородки в основном корпусе, отреставрировали историческую кирпичную кладку стен, усилили межэтажные перекрытия. Сейчас на объекте завершаются кровельные работы. Ведется прокладка сантехнических коммуникаций, монтаж электропроводки, ремонт внутри помещений. На работы в основном корпусе будет затрачено почти 90 миллионов рублей.

В ближайшее время начнется второй этап реконструкции. Будут отремонтированы два сохранившихся флигеля и восстановлена ограда из красного кирпича с коваными воротами. Первозданный вид получат одноэтажные здания, расположенные по обе стороны от главного корпуса поликлиники. Подрядчикам предстоит поменять двери, окна, отремонтировать кровлю, подвал, чердак и помещения внутри зданий. Будет отреставрирован фасад здания, на котором восстановят утраченные элементы. На эти работы предусмотрено 49 миллионов рублей.

"Все эти объекты относятся к памятникам культурного наследия. Заводской госпиталь — носитель бесценной информации о прошлом, символ неповторимой атмосферы ушедшей эпохи, которую нам, потомкам, предстоит воссоздать. В связи с этим сотрудники подрядной организации выполняют архисложную задачу: бережную реставрацию одной из реликвий Урала в совокупности с передовыми техническими и строительными решениями. Такой подход позволит адаптировать госпиталь XIX века к требованиям медицины XXI столетия", — рассказал главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников.

После реконструкции зданий будет благоустроена территория вокруг них. Для пациентов оборудуют новые проезды, тротуары, установят освещение, скамейки, урны, восстановят газоны. Комплекс основных работ в Демидовском госпитале планируют завершить в этом году.

На время ремонта в главном корпусе Демидовской больницы прием пациентов перенесен в другое подразделение. Поликлиника обслуживает 15 тысяч жителей Нижнего Тагила, ежедневно в нее обращаются около 250 пациентов.

Напомним, в отдаленных селах Свердловской области стала доступнее качественная медицинская помощь. 

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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