Свердловские власти помогут развитию регионального отделения Российского Красного Креста

В Свердловской области отделению Красного Креста в мае исполнится 146 лет со дня создания. Фото: Павел Ворожцов

Координационный совет по развитию деятельности Российского Красного Креста начал работу в Свердловской области под председательством заместителя губернатора Павла Крекова, сообщает департамент информационной политики региона.

Совет был сформирован в рамках соглашения, которое ранее заключили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук и глава Свердловского регионального отделения Российского Красного Креста Ирина Левина. Документ предусматривает объединение усилий государственного сектора и благотворительной организации в помощи нуждающимся.

"Нам надо поднять работу Красного Креста на Среднем Урале на новый уровень, именно поэтому мы с коллегами договорились создать серьезную региональную организацию. Много работы будем проводить в рамках заключенного соглашения. Это надо воспринимать как поручение губернатора", — заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в ходе первого заседания совета в Доме добровольцев.

Фото: Павел Ворожцов

В марте 2022 года Евгений Куйвашев стал первым губернатором в России, который получил членский билет Российского Красного Креста. Сейчас его получил и замгубернатора Павел Креков.

По данным председателя свердловского отделения РКК Ирины Левиной, сегодня возрождаются традиции по поддержке Красного Креста государственными и общественными деятелями, творческой интеллигенцией, духовенством.

Фото: Павел Ворожцов

"Мы ставим своей задачей популяризовать идеи и направления работы РКК и очень заинтересованы в том, чтобы вокруг Красного Креста объединялись люди, которые стремятся делать добро. Причем у нас все направления работы реализуются очень профессионально. Мы учим своих добровольцев, и благодаря этому люди могут найти себя", — сказала Ирина Левина.

В Свердловской области РКК помогает популяризировать безвозмездное донорство, бороться с различными социально значимыми заболеваниями, а также поддерживать семьи мобилизованных и военнослужащих. Свердловчане получили психологическую поддержку в рамках работы горячей линии всероссийской акции #МыВместе. Также волонтеры помогают в реализации всероссийского проекта "Добро в село", благодаря которому медицинскую помощь получают жители удаленных и малочисленных населенных пунктов. На данный момент автопоезд работает в поселке Красногвардейский.

Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области отделение Российского Красного Креста является одним из старейших, в мае ему исполнится 146 лет со дня создания. В его состав входят 26 местных отделений, членами организации являются больше 3,5 тысяч свердловчан. По итогам 2022 года региональное отделение Свердловской области признано Российским Красным Крестом лучшим среди субъектов РФ в номинации "Сохранение традиций".

Напомним, свердловские активисты Красного Креста приняли участие в сдаче крови в Национальный день донора.