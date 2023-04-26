В рамках проекта "Добро в село" за 2 дня медики обследовали около 200 жителей Артемовского района

"Добро в село" — это возможность для жителей сельских территорий проверить состояние здоровья. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На первом этапе диспансеризации взрослого населения врачи областных медицинских учреждений и Артемовской районной больницы за 2 дня обследовали около 200 местных жителей. Мобильные медицинские комплексы работали в селе Лебедкино и поселке Красногвардейский.

Выезд медицинских бригад в удаленные территории стал возможным благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Он нацелен, в частности, на обеспечение сельчан доступной медицинской помощью. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам главного врача Артемовской центральной районной больницы Андрея Карташова, диспансеризация проводится для того, чтобы человек либо убедился, что он здоров, либо узнал о своей болезни, пока ее можно вылечить с минимальными потерями и максимальным эффектом.

"Проект "Добро в село" — это возможность для жителей сельских территорий проверить состояние организма с помощью хорошего оборудования, получить рекомендации специалистов областных клиник и нашей районной больницы, никуда не выезжая", — рассказал Андрей Карташов.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Жители сел в дни выездной диспансеризации прошли обследования в офтальмологическом, пульмонологическом и маммографическом мобильных комплексах. Прием вели терапевт, маммолог-онколог, офтальмолог, хирург, гинеколог, кардиолог и эндокринолог.

Волонтеры из числа студентов Свердловского областного медицинского колледжа помогали пациентам заполнять анкеты, проводили антропометрию, выезжали к пожилым людям и инвалидам на дом, чтобы снять кардиограмму, сделать перевязку, измерить давление. Для школьников они провели мастер-класс по оказанию доврачебной помощи, а старшему поколению рассказали о скандинавской ходьбе.

"Для наших студентов участие в профилактическом проекте — хорошая возможность проявить себя в практическом здравоохранении, научиться правильно общаться с пациентами, видеть их насущные запросы. Волонтерство помогает закрепить теоретические знания и подготовиться к самостоятельной работе", — подчеркнула директор Свердловского областного медколледжа Ирина Левина.

Профилактика заболеваний и рисков их развития, а также своевременная диагностика сердечно-сосудистых патологий и злокачественных новообразований являются приоритетом национального проекта "Здравоохранение". В рамках всероссийской инициативы "Добро в село" медики Свердловской области при поддержке регионального минздрава регулярно выезжают в удаленные территории для обследования жителей.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что диспансеризация в 2022 году помогла выявить у свердловчан более 80 тысяч заболеваний.

Еще по теме:

Свердловские власти помогут развитию регионального отделения Российского Красного Креста

Врачи "выездной поликлиники" Свердловской областной клинической больницы № 1 провели прием в Верхней Туре