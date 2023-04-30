На Среднем Урале программы корпоративного оздоровления персонала реализуют 117 организаций

Корпоративные программы оздоровления сотрудников состоят из нескольких модулей. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области 117 организаций поддерживают корпоративные программы оздоровления сотрудников. В этом году в ряды сторонников корпоративного оздоровления включились коллективы пяти крупнейших больниц Екатеринбурга.

"Они [программы] состоят из модулей: физическая активность, сбалансированное питание, психологический комфорт, развитый эмоциональный интеллект. Как их компоновать и на что делать упор, каждый работодатель вправе решать самостоятельно. Обычно учитывается возраст сотрудников, потребности коллектива, условия труда, пожелания самих работников и стратегические цели руководства", — рассказала заместитель главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Лилия Семенова.

Корпоративные оздоровительные программы компании формируют исходя из потребностей. Например, сотрудникам промышленных предприятий требуются регулярные медицинские осмотры. В их проведении помогает министерство здравоохранения Свердловской области, которое организует различные возможности для выезда медиков. Данная мера помогает выявить у сотрудников предприятий заболевания на ранних стадиях.

В компаниях, не связанных с производством, проводят систематические совместные спортивные мероприятия для сотрудников, а также различные оздоровительные акции, физические разминки на рабочих местах, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, здоровый образ жизни стали соблюдать родственники участников пилотного проекта "Азбука здоровья".