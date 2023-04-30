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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 апреля 2023, 13:01

На Среднем Урале программы корпоративного оздоровления персонала реализуют 117 организаций

Осмотр у врача

Корпоративные программы оздоровления сотрудников состоят из нескольких модулей. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области 117 организаций поддерживают корпоративные программы оздоровления сотрудников. В этом году в ряды сторонников корпоративного оздоровления включились коллективы пяти крупнейших больниц Екатеринбурга.

"Они [программы] состоят из модулей: физическая активность, сбалансированное питание, психологический комфорт, развитый эмоциональный интеллект. Как их компоновать и на что делать упор, каждый работодатель вправе решать самостоятельно. Обычно учитывается возраст сотрудников, потребности коллектива, условия труда, пожелания самих работников и стратегические цели руководства", — рассказала заместитель главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Лилия Семенова.

Корпоративные оздоровительные программы компании формируют исходя из потребностей. Например, сотрудникам промышленных предприятий требуются регулярные медицинские осмотры. В их проведении помогает министерство здравоохранения Свердловской области, которое организует различные возможности для выезда медиков. Данная мера помогает выявить у сотрудников предприятий заболевания на ранних стадиях.

В компаниях, не связанных с производством, проводят систематические совместные спортивные мероприятия для сотрудников, а также различные оздоровительные акции, физические разминки на рабочих местах, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. 

Напомним, здоровый образ жизни стали соблюдать родственники участников пилотного проекта "Азбука здоровья".

Областная газета Свердловской области

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