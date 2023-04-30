За сутки коронавирус выявили у 79 свердловчан

COVID-19 за сутки выявили у 79 жителей Свердловской области. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области за сутки COVID-19 выявили у 79 жителей, летальных исходов не зарегистрировано, сообщает обновленные данные статистики федеральный оперативный штаб.

Из-за коронавируса за прошедшие 24 часа жителям Среднего Урала не потребовалась госпитализация, выздоровели 87 человек.

В регионах России зафиксирован 5 341 новый случай COVID-19, скончались 34 человека, на лечение в стационары переведены 424 пациента, выздоровели 5 725 россиян.