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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 апреля 2023, 13:43

За сутки коронавирус выявили у 79 свердловчан

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COVID-19 за сутки выявили у 79 жителей Свердловской области. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области за сутки COVID-19 выявили у 79 жителей, летальных исходов не зарегистрировано, сообщает обновленные данные статистики федеральный оперативный штаб. 

Из-за коронавируса за прошедшие 24 часа жителям Среднего Урала не потребовалась госпитализация, выздоровели 87 человек. 

В регионах России зафиксирован 5 341 новый случай COVID-19, скончались 34 человека, на лечение в стационары переведены 424 пациента, выздоровели 5 725 россиян. 

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