В Серове медики привели в порядок места захоронения врачей-фронтовиков

Каждый год растет количество желающих принять участие в этой акции. Фото: региональный центр медиакоммуникаций в сфере здравоохранения Свердловской области

В традиционном субботнике на местах захоронения врачей, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, участвовали активисты молодежной и профсоюзной организаций Серовской городской больницы. Под патронажем сотрудников медучреждения находится и мемориал, посвященный коллегам, отдавшим жизнь за Родину.

В Серове в годы Великой Отечественной войны работали 3 эвакогоспиталя. Много врачей, фельдшеров, медсестер ушли отсюда на фронт. В их честь на территории стационара создан мемориальный комплекс. Имена всех медиков — участников ВОВ указаны на сайте больницы, который 3 года назад создала методист музея Серовской городской больницы Ирина Сивкова, сообщает региональный центр медиакоммуникаций в сфере здравоохранения Свердловской области.

"Работа по увековечению медиков, прошедших Великую Отечественную войну во фронтовых и тыловых госпиталях, спасавших людей во время сражений и после окончания войны налаживающих систему здравоохранения, ведется в нашей больнице уже не первый год. Теперь в канун празднования Дня Победы мы чтим их память у мемориала возле главного корпуса Серовской городской больницы", — рассказал главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев.

Так, было установлено место захоронения легендарного врача-хирурга Ольги Сенокосовой. 23 июня 1941 года она была призвана в ряды Красной Армии и направлена в госпиталь на Волховский фронт. Победу над фашистской Германией встретила в госпитале Тарту. За время работы получила 12 благодарностей командования госпиталя и личную благодарность маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. За спасение раненых награждена орденом Красной Звезды и медалью "За победу над Германией". Ольга Сенокосова умерла 24 июня 1985 года. Ее могила затерялась, но один из жителей города рассказал о месте захоронения, когда увидел в паблике Серовской городской больницы информацию об Ольге Сенокосовой. В 2022 году команда медиков установила новую табличку с именем заслуженного врача РСФСР, участника войны.

Удалось найти все места захоронений медиков-участников войны, которые оставили след в истории серовского здравоохранения. Активисты привели в порядок могилы Александра Денисова, Нины Генкиной, Марии Соколовой, Анны Опальной. Каждый год растет количество желающих принять участие в этой акции.

"Это очень важно для нас, потомков тех легендарных врачей. Мы понимаем, что помнить своих предшественников, сохранять их память, в том числе, и ухаживать за их могилами — наш долг", — заключила председатель молодежной организации Серовской городской больницы, медсестра функциональной диагностики Лариса Люлякина.

Напомним, ранее в Екатеринбурге прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к памятнику "Седой Урал".