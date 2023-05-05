Всемирная организация здравоохранения объявила о прекращении пандемии коронавируса

Накануне эксперты ВОЗ рекомендовали объявить о прекращении чрезвычайной ситуации по COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире, который действовал с 2020 года. Такую рекомендацию ранее дали эксперты ВОЗ.

"Вчера комитет по чрезвычайной ситуации провел свою 15-ю встречу и рекомендовал мне, чтобы я объявил о прекращении чрезвычайной ситуации в общественном здравоохранении, вызывающей международную обеспокоенность. Я согласился с этой рекомендацией", — передает ТАСС слова главы ВОЗ, которые он произнес на брифинге в Женеве.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что за сутки коронавирус выявлен у 59 жителей Свердловской области.