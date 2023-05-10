Новое диагностическое оборудование получила детская больница в Екатеринбурге

Два современных кольпоскопа поступили в детскую городскую клиническую больницу № 11 (ДГКБ № 11) Екатеринбурга. Новое оборудование приобретено по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Кольпоскопы установили в поликлинике № 3 на Опалихинской, 17 и в поликлинике № 5 на 8 Марта, 126 в Екатеринбурге. Новое оборудование позволит выявлять на ранней стадии гинекологические патологии у девочек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.
Кольпоскопы оснащены цифровой системой визуализации. Специалисты смогут проводить детальные гинекологические исследования: определять степень пораженного участка и выявлять доброкачественные новообразования.
"Специальная оптика обеспечивает увеличение изображения в 30 раз. В самой программе присутствует кольпоскопический атлас. Обследуя шейку матки, я делаю фото, и атлас по имеющейся базе фотографий конкретных патологий соотносит изображение с различными вариантами, после чего выдает заключение. Также есть возможность создавать свои шаблоны, которые помогают быстрее сформировать и напечатать протокол", — рассказала детский гинеколог ДГКБ № 11 Екатерина Братчикова.
Врачи отмечают, что данный вид исследований проводится только по показаниям на основании данных осмотра и анализа симптомов.
Напомним, обновление оборудования способствует достижению задач национального проекта "Здравоохранение" в части развития медицинской помощи детям.
Ранее в Богдановиче после ремонта и реконструкции открылась детская поликлиника.
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