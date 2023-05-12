На помощь слободотуринским фельдшерам пришла телемедицина

Медицинская консультация в Тимофеевском ФАПе: фельдшер Ксения Заровнятных вместе с пациенткой - на связи с врачом-терапевтом районной поликлиники. Фото: ГАУЗ СО "Слободо-Туринская районная больница"

Нынешняя весна стала насыщенной для здравоохранения Слободо-Туринского района: по одноименному нацпроекту «Здравоохранение» обновили медицинское оборудование и медтехнику в центральной районной больнице, запустили телемедицинские консультации и начали строительство и ремонт нескольких фельдешрско-акушерских пунктов (ФАПов).

В районной больнице после капитального ремонта открылась обновленная женская консультация. Медицинскую помощь здесь будут получать более шести тысяч женщин района.

Как рассказала главный врач учрежденияСветлана Храмцова, ремонтные работы велись с сентября прошлого года. На капитальный ремонт было выделено почти шесть миллионов рублей.

В женской консультации появились два кабинета приема, малая операционная и кабинет психолога. Подразделение оснастили современным медицинским оборудованием, высокоскоростным доступом к сети Интернет и новой оргтехникой.

Также в женской консультации внедрили так называемые «бережливые» технологии – организовали открытую регистратуру (без стеклянных перегородок) систему электронной очереди, обустроили комфортные зоны ожидания, крытую колясочную и комплексную систему безопасности.

– Здесь созданы максимально комфортные условия как для пациенток, так и для врачей. Это совершенно новый уровень оказания медицинской помощи сельскому населению, ничем не уступающий городским и частным поликлиникам, – отметила врач акушер-гинеколог Галина Халиуллина.

Идет и модернизация первичного звена медицины. В двух деревнях начали монтировать модульные ФАПы. В деревне Андроновой ФАП заменит старое деревянное здание 1918 года постройки, а в Макуе будет открыто новое подразделение. В общей сложности медпункты будут обслуживать население численностью около 400 человек, в том числе 78 детей. В двух селах – Куминовском и Пушкарёво – начался капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов.

Как рассказала Светлана Храмцова, все фельдшерско-акушерские пункты и общеврачебные практики Слободо-Туринской больницы оснастили современной оргтехникой и программным обеспечением для ведения электронной медицинской карты, выписки рецептов и листов нетрудоспособности. Кроме того, с мая жителям удаленных территорий района стали доступны телемедицинские консультации с врачами района и области: теперь для этого не нужно выезжать в райцентр.