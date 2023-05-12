Медицинские сестры Свердловской области отмечают профессиональный праздник

В медучреждениях Среднего Урала прошли конкурсы профмастерства и семинары. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Международный день медицинских сестер на Среднем Урале празднуют более 21 700 профильных специалистов. В медучреждениях сегодня прошли конкурсы профессионального мастерства, семинары и конференции. Мероприятия направлены на повышение престижа профессии и развитие кадрового потенциала медучреждений в соответствии с задачами национального проекта "Здравоохранение".

"Уважаемые коллеги, вы играете важную роль, находясь вместе с врачами на передовой борьбы с болезнями. Ваша работа может быть трудной и иногда даже эмоционально истощающей, но я уверена, что вы делаете ее с такой любовью и преданностью, что каждый пациент ощущает вашу заботу и поддержку. Мы очень ценим ваше преданное служение", — приводит слова директора Свердловского областного медицинского колледжа Ирины Левиной департамент информационной политики региона.

В канун праздника среди студентов филиалов областного медколледжа прошел конкурс профессионального мастерства. На звание лучшей в номинациях "Медсестра палатная", "Медсестра процедурная" и "Медсестра участковая" претендовали 36 девушек.

На базе Областной детской клинической больницы прошла научно-практическая конференция. Медсестры поделились с коллегами навыками работы на современном оборудовании и опытом ухода за пациентами.

В Свердловском областном онкологическом диспансере главный врач Борис Мейлах вручил медицинскому персоналу почетные грамоты и благодарственные письма.

Профессиональный праздник 12 мая отмечают и медбратья. Так, в городской больнице Каменска-Уральского работают инструкторы по лечебной физкультуре Владислав Еремин и Максим Березин, массажист Виталий Иванчиков. Они считают своей основной миссией формирование даже у обездвиженного человека веры в то, что он снова сможет ходить.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов обратился к медицинским сестрам: "Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Выбрав одну из самых гуманных и благородных профессий, вы каждый день спешите на помощь людям. Для многих из вас профессия стала образом жизни, истинным служением человечеству. И эту непростую миссию вы выполняете с улыбкой, поднимая окружающим настроение, вселяя оптимизм и вызывая желание улыбнуться в ответ. Одно ваше присутствие рядом подчас становится лучшим лекарством. Ваши добрые руки, забота и милосердие способны творить чудеса, возвращая здоровье самым тяжелым пациентам. Высшая степень признания — это счастливые лица тех, кого вы поставили на ноги, кому помогли обрести здоровье и уверенность в своих силах. Спасибо, дорогие коллеги, за человеколюбие, верность и преданность выбранному делу, за стремление расти и совершенствоваться! Желаю вам счастья, успехов в вашей благородной работе и всего самого доброго и светлого! Будьте здоровы!"

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, в России появится программа поддержки для военных врачей и медицинского персонала.

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