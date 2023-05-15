В городах Свердловской области начала работать горячая линия по вопросам профилактики клещевых инфекций

Более 6,5 тысяч свердловчан пострадали от присасывания клещей. Фото: Дарья Черткова

Горячая линия по профилактике клещевых инфекций будет работать с 15 по 26 мая 2023 года. Она организована Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области".

Эпидемиологи по телефону расскажут о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей, проконсультируют, что делать и куда обращаться, если присосался клещ, если он оказался заражен. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на 15 мая на территории Свердловской области зарегистрирован 6 571 случай укусов клещей. Это на 16% ниже аналогичного периода 2022 года и в 1,27 раза ниже среднего многолетнего уровня. Среди пострадавших — 1 451 ребенок.

Нападения клещей зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях в Свердловской области. Наибольшее количество пострадавших (превышение среднеобластного показателя в 1,5 раза и более) в следующих муниципальных образованиях: Байкаловском, Слободо-Туринском, Пышминском, Талицком, Тугулымском, Алапаевском, Ирбитском, Ачитском, Шалинском, Новолялинском, а также в Каменске-Уральском и Дегтярске.

В Екатеринбурге от присасывания клещей пострадали 2 000 человек, в том числе 245 детей. В больницы области с предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" направлены 10 человек, с диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз" госпитализирован 51 свердловчанин.

В лабораториях Свердловской области исследовано 5 089 клещей. Вирус клещевого энцефалита обнаружен в 0,92% проб, лайм-боррелиоз – в 37,4% проб.

На данный момент площадь акарицидной обработки в регионе составила 7 799,7 га. Это 68,8% от всей запланированной территории.

Горячая линия по профилактике клещевых инфекций будет работать в будние дни с 9:00 до 17:00. Дозвониться с вопросом до специалистов отделов и филиалов можно будет по телефонам: Алапаевский — (34346) 3-18-66,

Асбестовский — +7 902 26-030-13,

Ирбитский — (34355) 6-36-02, (34355) 6-36-45,

Каменск-Уральский — (3439) 37-09-90,

Качканарский — (34344) 2-54-73, (34344) 2-60-03,

Красноуфимский — (34394) 7-59-43,

Нижнетагильский — +7 912 68-99-127,

Первоуральский — 8 800 222-45-60,

Североуральский — (34380) 3-01-43, (34384) 6-48-41

Серовский — +7 952 734-02-10, (34385) 6-42-86,

Талицкий — (34375) 2-05-80, (34371) 2-56-05,

Свердловский "Дорожный" — (343) 358-31-96,

Центральный Екатеринбургский — (343) 375-61-82, (343) 375-77-97,

Северный Екатеринбургский — (343) 307-39-39, (343) 307-40-77, (343) 307-42-99,

Южный Екатеринбургский — (343) 266-55-21,

Областное Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" — (343) 362-87-15. Консультацию также можно получить по бесплатному круглосуточному номеру единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555-49-43. Операторы проводят первичную консультацию, по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале от присасывания клещей пострадало почти 5 тысяч человек.

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