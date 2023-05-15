Опыт свердловских медиков в сфере профилактики признан одним из лучших в России

На форуме в Москве волонтеры представили проект "Здоровый студент" и программу "Добро на предприятие". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Министерство здравоохранения РФ высоко оценило проекты "Здоровый студент" и "Добро на предприятие", которые реализуются в Свердловской области региональным минздравом при поддержке губернатора Евгения Куйвашева. Программы стали призерами Всероссийского форума "Здоровье нации — основа процветания России".

Доступность диспансеризации для трудящихся уральцев и системная профилактическая работа с молодежью помогают медикам в достижении целей программы "Общественное здоровье уральцев", которая утверждена главой региона и соответствует приоритетам нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография". Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на общероссийском форуме "Здоровье нации — основа процветания России", который прошел в Москве, высоко оценил работу свердловских медиков. На стенде региона волонтеры областного медколледжа представили ему проект "Здоровый студент" и программу "Добро на предприятие", которые реализуются в муниципалитетах.

"Именно установки на здоровое общество, на формирование здорового пространства и поведения сегодня критически не хватает. Этого должно стать больше. Это должно вовлекать молодежь. Это должно быть "вкусно" и интересно для восприятия. Желаю вам поиска новых идей, новых решений", — сказал уральской делегации Михаил Мурашко.

Также на стенде Свердловской области все желающие могли узнать о более чем вековой истории развития медицинской профилактики. Информационные технологии позволили гостям виртуально посетить Дом санитарного просвещения, который дал начало системе медпрофилактики в регионе.

Напомним, в 2016 году на Среднем Урале запущен проект "Здоровый студент". В этом году инициативу поддержали более 30 вузов и средних учебных заведений региона. Программа "Добро на предприятие" стартовала в 2022 году. Обследование без отрыва от работы прошли около 2 миллионов человек.

По данным заместителя главы регионального минздрава Екатерины Ютяевой, благодаря проекту "Здоровый студент" более 90 тысяч учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений увлечены пропагандой ЗОЖ.

"Программа "Добро на предприятие" дала возможность медикам при поддержке бизнес-сообщества обследовать организованные коллективы, провести профилактические осмотры, диспансеризацию и углубленную диспансеризацию свердловчан без отрыва от производства", — отметила Екатерина Ютяева.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, в России появится программа поддержки для военных врачей и медицинского персонала.

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