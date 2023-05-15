В Свердловском отделении Российского Красного Креста прошел день открытых дверей

Специалисты Красного Креста рассказали о направлениях своей работы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В день 155-летия старейшей благотворительной организации — Российского Красного Креста — в Доме добровольцев был организован день открытых дверей. Свердловское отделение поддерживает семьи военнослужащих и погорельцев, занимается профилактикой социально значимых заболеваний, популяризацией донорства крови, а также помогает области решать другие социальные задачи.

"Хочу поблагодарить Красный Крест и Свердловский областной медицинский колледж за развитие добровольческого движения в регионе и реальную помощь тем, кому трудно. Уже сегодня, если перечислять совместно сделанное, нам есть о чем рассказать", — приводит слова заместителя губернатора, главы Координационного совета по развитию деятельности Российского Красного Креста в Свердловской области Павла Крекова департамент информационной политики региона.

В рамках дня открытых дверей специалисты Красного Креста показали уральцам интерактивный исторический проект — реконструкцию эвакогоспиталя Великой Отечественной войны и выставку. Они также рассказали о направлениях своей работы. Гости познакомились с работой мобильных медицинских комплексов, которые задействованы в проекте #ДоброВСело. Волонтеры рассказали, как правильно взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Инструкторы провели бесплатные мастер-классы по оказанию первой помощи.

В ситуационном центре волонтеры продемонстрировали, как идет прием и обработка заявок жителей области на оказание помощи, а также работу круглосуточной горячей линии психосоциальной поддержки Российского Красного Креста. Она доступна по номеру телефона +7 922 039-49-20. За время ее работы, с 20 сентября 2022 года, 366 свердловчан получили помощь. На базе Дома добровольцев на улице Крылова, 2 с февраля прошлого года для беженцев, жителей новых территорий и семей мобилизованных и военнослужащих в Екатеринбурге собрано более 300 тонн гуманитарного груза.

Отметим, что добровольцы Свердловского регионального отделения Российского Красного Креста, в числе которых сотрудники и студенты областного медколледжа, одними из первых начали помогать жителям пострадавших от пожаров поселков. Из резервов Красного Креста было выделено 260 комплектов постельного белья и 300 гигиенических наборов, тонометры, компрессионные чулки. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в Сосьву и поселок Таежный выезжали офтальмологический и диагностический комплексы Свердловского областного медицинского колледжа.

Волонтеры Алапаевского, Асбестовского, Нижнетагильского, Ревдинского и Серовского отделений Красного Креста, Свердловского областного медколледжа и представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей участвуют в тушении пожаров по всему региону: подвозят воду, готовят горячую еду, сортируют гуманитарную помощь, расчищают места пожаров.

Председатель Свердловского регионального отделения Российского Красного Креста Ирина Левина отмечает, что их основная миссия — стать одной из ведущих гуманитарных организаций области, которая чутко реагирует на запросы общества и людей.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов посетил пострадавшие от пожара поселки региона.

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