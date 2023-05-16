Владимир Путин присвоил троим свердловским медикам звание "Заслуженный врач РФ"

Елена Борецкая работает в отделении диализа Свердловской областной клинической больницы № 1 более 33 лет. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Заведующим отделениями Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1) Елене Борецкой и Льву Кардапольцеву, а также завотделением городской больницы Асбеста Александру Бодунову присвоены почетные звания "Заслуженный врач Российской Федерации". Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин.

Признание заслуг уральских медиков способствует достижению приоритетной задачи национального проекта "Здравоохранение" и формирует престиж профессии. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Здорово, что так высоко оценен труд наших уважаемых специалистов. Еще двум врачам присвоено, по сути, самое высокое звание в медицинской среде, что в очередной раз подчеркивает профессионализм команды, работающей в областной больнице", — рассказал главный врач СОКБ № 1 Игорь Трофимов.

Елена Борецкая работает в отделении диализа Свердловской областной клинической больницы № 1 более 33 лет. Начинала в качестве врача-нефролога, совместно со специалистами функциональной диагностики внедрила в регионе чрескожную диагностическую биопсию почки под УЗИ-контролем, обучала этому коллег. С 1990 года, когда в Свердловской областной клинической больнице № 1 была проведена первая трансплантация почки, участвовала в подготовке пациентов к этой манипуляции, наблюдала их в послеоперационный период. В 2016 году назначена заведующей отделением диализа СОКБ № 1. Является главным внештатным специалистом минздрава Свердловской области по оперативной нефрологии.

Лев Кардапольцев работает в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ № 1 почти 30 лет. В 2009 году впервые в России совместно с детскими кардиохирургами выполнил гибридные операции на сердце маловесным детям первых месяцев жизни с врожденными пороками. В 2013 году совместно с сотрудниками Института охраны материнства и младенчества впервые в нашей стране выполнил операцию на сердце плода, находящегося в утробе матери. С 2012 года — главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению. Консультирует и обучает коллег из других медучреждений региона. С 2017 года руководит отделением.

Лев Кардапольцев участвовал в проведении операции на сердце плода, находящегося в утробе матери. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Отметим, что в СОКБ № 1 работают уже 17 медиков со званием "Заслуженный врач Российской Федерации".

Александр Бодунов работает в городской больнице Асбеста с 1994 года. По его инициативе в медучреждение было поставлено оборудование для проведения трансуретральных операций, внедрены реконструктивно-пластические операции из мини-доступа. В 2006 году благодаря ему в Асбесте в рамках программы "Урологическое здоровье мужчин" открылся первый в Свердловской области экспресс-диагностический урологический кабинет, а в 2011 году в местной больнице было организовано урологическое отделение, которое и возглавил Александр Бодунов. Дважды оно становилось лучшим в области.

Завотделением городской больницы Асбеста Александр Бодунов инициировал открытие первого в Свердловской области экспресс-диагностического урологического кабинета. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, Владимир Путин наградил орденом Дружбы митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.