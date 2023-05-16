Более 300 жителей Богдановича прошли диспансеризацию по проекту "ДОБРО на предприятие"

Диспансеризацию для сотрудников Богдановичского комбикормового завода организовали на рабочем месте. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В рамках регионального проекта "ДОБРО на предприятие" более 300 сотрудников Богдановичского комбикормового завода прошли диспансеризацию, которую для них организовали на рабочем месте. Профилактическая акция направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых патологий, новообразований и хронических заболеваний.

Проект "ДОБРО на предприятие" был запущен министерством здравоохранения Свердловской области осенью 2022 года. При поддержке бизнес-сообщества инициатива, соответствующая задачам нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография", реализуется в Екатеринбурге и других муниципалитетах Среднего Урала, сообщает департамент информационной политики региона.

"Новый проект Свердловской области "ДОБРО на предприятие" получил высокую оценку на федеральном уровне. Как отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, очень важно, что в своей работе наша территория берет за основу продвижение общественного здоровья, профилактические проекты, ориентированные на здоровый образ жизни, на взаимодействие с работодателями. Немало положительных отзывов мы получили от сотрудников предприятий, где уже прошла выездная диспансеризация — это дополнительный стимул, чтобы продолжать реализацию проекта", — рассказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

Выездную акцию на комбикормовый завод организовали при участии медиков и врачей Богдановичской и Камышловской центральных районных больниц. Сотрудники предприятия смогли сдать анализы, а также посетить ряд специалистов. Для женщин были проведены дополнительные обследования на маммографе и у врача-гинеколога.

Особое внимание было уделено диагностике и профилактике повышенного артериального давления — наиболее часто встречающейся у свердловчан патологии. За 4 месяца 2023 года в ходе диспансеризации повышенное давление выявили у 71,6 тысячи жителей региона, у 36 тысяч человек диагностирован высокий или очень высокий абсолютный сердечно-сосудистый риск, грозящий осложнениями и даже инсультом.

"Для жителей Богдановичского района угроза развития сердечно-сосудистых заболеваний также актуальна. Поэтому мы постарались во время проведения диспансерных осмотров обратить на это внимание участников и объяснить, как минимизировать риски развития болезней. Конечно, при необходимости все прошедшие диспансеризацию будут направлены на второй, более углубленный этап", — отметила главный врач Богдановичской ЦРБ Елена Вдовина.

Компании Свердловской области могут принять участие в проекте "ДОБРО на предприятие". Для этого необходимо обратиться в Центр общественного здоровья и медицинской профилактики по телефону (343) 257-03-08.

Напомним, в этом году в Свердловской области в 2,5 раза увеличилось число проходящих диспансеризацию жителей.

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