На Среднем Урале объем поставок медицинских изделий и оборудования вырос в 2 раза

В первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем поставок медицинских изделий и оборудования на Урал увеличился вдвое. Всего было завезено 159 партий. Сумма составила 1 миллиард 350 миллионов рублей.
Самое дорогостоящее ввезенное оборудование — магнитно-резонансные томографы стоимостью 130 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
По мнению экспертов, несмотря на санкции и обострение геополитической ситуации, заинтересованность зарубежных компаний в присутствии на нашем фармацевтическом рынке растет.
Германия, Китай, США и Япония остаются ключевыми производителями. Отмечен спрос на фармацевтические субстанции для изготовления лекарственных средств. С начала года инспекторы Уральской электронной таможни проконтролировали 20 поставок. При ввозе такие товары облагаются налогом на добавленную стоимость по сниженной ставке 10%.
Отметим, что для получения льготы, препараты и фармсубстанции необходимо зарегистрировать в Госреестре лекарственных средств или Едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и Министерстве здравоохранения России.
Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в больнице Тавды появился компьютерный томограф.
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