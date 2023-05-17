На Среднем Урале объем поставок медицинских изделий и оборудования вырос в 2 раза

Растет заинтересованность зарубежных компаний в присутствии на фармацевтическом рынке Урала. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем поставок медицинских изделий и оборудования на Урал увеличился вдвое. Всего было завезено 159 партий. Сумма составила 1 миллиард 350 миллионов рублей.

Самое дорогостоящее ввезенное оборудование — магнитно-резонансные томографы стоимостью 130 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

По мнению экспертов, несмотря на санкции и обострение геополитической ситуации, заинтересованность зарубежных компаний в присутствии на нашем фармацевтическом рынке растет.

Германия, Китай, США и Япония остаются ключевыми производителями. Отмечен спрос на фармацевтические субстанции для изготовления лекарственных средств. С начала года инспекторы Уральской электронной таможни проконтролировали 20 поставок. При ввозе такие товары облагаются налогом на добавленную стоимость по сниженной ставке 10%.

Отметим, что для получения льготы, препараты и фармсубстанции необходимо зарегистрировать в Госреестре лекарственных средств или Едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и Министерстве здравоохранения России.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в больнице Тавды появился компьютерный томограф.

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