Врачи Нижнего Тагила вернули 34-летней женщине возможность полноценно дышать

Пациентка не могла нормально дышать с 18 лет из-за искривления носовой перегородки. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Нижнем Тагиле врачи Демидовской больницы впервые провели операцию по септопластике, откорректировав форму носовой перегородки пациентке. Женщина с 18 лет не могла полноценно дышать.

Проблемы с дыханием у пациентки начались 16 лет назад после получения перелома костей носа. Операцию, которая длилась 40 минут, провели заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Сергей Чередников и врач челюстно-лицевой хирург Гор Басенцян. Через 2 недели после хирургического вмешательства дыхание пациентки было полностью восстановлено.

"С 18 лет я не могла полноценно дышать, и вот наконец-то в родном городе появилась возможность сделать такую операцию. Уже на четвертые сутки меня отпустили домой, периодически прихожу к врачам на плановые осмотры. Я даже не могу словами описать свое новое дыхание! От всей души говорю спасибо докторам: мне стало не просто легче дышать, а легче жить. Даже голос изменился — я пока привыкаю к новому тембру", — рассказала пациентка.

Проведение операции стало возможным благодаря национальному проекту "Здравоохранение", в рамках которого доступен широкий спектр медицинской помощи пациентам по месту жительства, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По данным врачей, деформации перегородки носа встречаются у 80% людей. Причины разные: наследственная патология, травма или воздействие полипов и опухолей внутри носа. Искривления перегородки не всегда заметны внешне, но могут мешать дыханию, вызывая храп, отток слизи в горло и другие проблемы. Устранить их помогает септопластика, которую по медицинским показаниям проводят бесплатно по полису ОМС.

"Демидовская больница является одним из областных центров по хирургическому лечению патологии лицевого скелета. Внедрение такой передовой методики оказания помощи пациентам, как септопластика, позволило повысить доступность данного вида манипуляций для жителей всего Горнозаводского округа Свердловской области. Оперативное лечение проводится в кратчайшие сроки", — подчеркнул главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников.

Для проведения септопластики пациенту необходимо обратиться за консультацией к врачу-оториноларингологу. При выявлении патологии специалист направит на рентген, после этого будет дано заключение, нуждается ли человек в операции.

Напомним, в городскую больницу Североуральска поступила современная медицинская техника.

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