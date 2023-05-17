В городскую больницу Североуральска поступила современная медицинская техника

Новое оборудование позволяет быстрее разобраться в причинах заболевания и продвигаться в лечении. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Новым оборудованием укомплектованы женская консультация, поликлиники и другие подразделения Североуральской городской больницы. Эта мера позволит повысить доступность медицинской помощи жителям отдаленных территорий, что соответствует целям национального проекта "Здравоохранение".

Врачи женской консультации городской больницы Североуральска получили оптический кольпоскоп для диагностики патологий женской репродуктивной системы. Материально-техническую базу городских и поселковых поликлиник пополнили 4 спирометра для контроля функции внешнего дыхания и 2 электрокардиографа. В кабинете кардиолога установлена новая стресс-система с велоэргометром для мониторинга сердечных показателей при нагрузке. Ее стоимость — 1,2 миллиона рублей. В кабинетах психиатра и нарколога — новый электроэнцефалограф, который позволяет распознать многие патологии мозга. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

"Новые 12-канальные приборы ЭКГ обладают функцией самостоятельно расшифровывать информацию и выдавать предварительный результат. Проходить обследование стало проще, времени на это требуется меньше. Тестирование пациентов с кардиопатологиями на велоэргометре позволяет нам значительно быстрее разобраться в причинах заболевания и продвинуться в лечении", — рассказал кардиолог Североуральской городской больницы Евгений Коновальцев.

На средства, полученные по системе родовых сертификатов национального проекта "Здравоохранение", городская больница приобрела автоклав для стерилизации медицинских изделий из стекла, металла и резины.

"Мы стараемся обновлять нашу материально-техническую базу. За последние полгода по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" больница получила аппарат УЗИ, эндоскопическую стойку, портативный аппарат ИВЛ и мощный компьютерный томограф", — поделился главный врач Североуральской городской больницы Александр Симанов.

Напомним, Свердловская область присоединилась к акции "Измерь давление — позаботься о будущем!".

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