В городскую больницу № 7 Екатеринбурга поступило оборудование для исследования мозга

Оборудование позволит повысить качество оказания медицинской помощи жителям Кировского района Екатеринбурга. Фото: пресс-служба минздрава Свердловской области

Два медицинских компьютеризированных комплекса "Неврополиграф" были установлены в Центральной городской больнице № 7 (ЦГБ № 7) Екатеринбурга благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения". Их стоимость — около 2 миллионов рублей.

Диагностическая служба медучреждения развивается в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

По словам главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи ЦГБ № 7 Елены Гордюниной, электроэнцефалография — распространенный метод диагностики. Он позволяет выявлять различные неврологические патологии, признаки эпилепсии, изучать функционирование головного мозга.

"Поставка такого рода оборудования позволит нашим неврологам распознавать причины разнообразных патологий сна, фиксировать воспаление тканей головного мозга, таких как менингиты и энцефалиты, выявлять хронические расстройства психики", — отметила Елена Гордюнина.

Комплексы адаптированы для мобильного использования. Небольшие габариты и возможность работы от аккумуляторов позволяют использовать их до 24 часов в автономном режиме. Электроэнцефалографический сигнал записывается на карту памяти, а потом врач на компьютере проводит анализ результатов исследования. Благодаря этому прибор можно использовать как в стационаре, так и в поликлинике.

Новое оборудование позволит существенно повысить качество оказания медицинской помощи жителям Кировского района Екатеринбурга по профилю "неврология".

Напомним, свердловские врачи скорой помощи на 40% чаще стали использовать спасительную терапию при инфаркте миокарда.

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