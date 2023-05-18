Свердловских ветеранов труда бесплатно отправят в путешествие по Волге и на отдых в санатории

Почти 150 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и ветеранов труда Свердловской области стали участниками проекта по оздоровлению. Они бесплатно отдыхают в региональных санаториях, а также смогут отправиться в круиз по Волге.
Курс оздоровления в санаториях "Соколиный камень" и "Курьи" пройдут более 70 членов Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров. В теплоходный круиз по маршруту Пермь — Волгоград — Пермь отправятся еще 45 человек. В программе — экскурсии по городам, посещение исторических памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны, встречи с членами местных ветеранских организаций, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
В рамках первого этапа проекта "Мы года не считаем" в апреле и мае более 30 ветеранов труда отдохнули в санатории "Озеро Чусовское". Они получили консультации врачей, прошли диагностические и лечебные процедуры.
Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров при поддержке министерства социальной политики региона реализует проект по оздоровлению с привлечением субсидии из областного бюджета.
В Свердловской области ветераны разных категорий пользуются широкими мерами социальной поддержки. Они получают выплаты, ежемесячные пособия на проезд по территории региона на всех видах городского и междугороднего пассажирского транспорта, единовременное пособие на проведение ремонта принадлежащих им индивидуальных жилых домов, компенсацию за газификацию частного дома и другие.
Напомним, ранее "Областная газета" писала, что активисты ветеранского движения завершили курс реабилитации в центре "Озеро Чусовское".
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