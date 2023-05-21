В филиале краснотурьинской поликлиники до начала осени завершат капитальный ремонт

К осени в Краснотурьинске планируют открыть обновленную поликлинику для взрослых. Сейчас в здании ведется капитальный ремонт, работы идут рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", входящей в национальный проект "Здравоохранение", сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.
Ремонт в поликлинике начался в конце 2022 года и затронул все помещения трехэтажного здания. Уже смонтированы основные элементы систем водо-, тепло- и электроснабжения, полностью заменена кровля, установлены новые стеклопакеты. Отделочные работы начались после выравнивания полов. Сейчас продолжается укладка кафельной плитки в коридорах и кабинетах, а также оштукатуривание стен. Ремонт должны завершить до начала осени.
Планируется, что на прежнем месте возобновит работу дневной стационар, физиотерапевтическое отделение и кабинет лечебной физической культуры. Будут организованы дополнительные кабинеты профилактической направленности.
"Такие масштабные ремонты, которые ведутся сейчас в филиале взрослой поликлиники и которые преобразили нашу педиатрическую службу, возможны только благодаря финансированию, поступающему в рамках национального проекта "Здравоохранение", — подчеркнул главный врач Краснотурьинской городской больницы Андрей Мальков.
Напомним, в Талице после ремонта открылась женская консультация.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».