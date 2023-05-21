В филиале краснотурьинской поликлиники до начала осени завершат капитальный ремонт

Ремонт в поликлинике Краснотурьинска начали в конце 2022 года. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

К осени в Краснотурьинске планируют открыть обновленную поликлинику для взрослых. Сейчас в здании ведется капитальный ремонт, работы идут рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", входящей в национальный проект "Здравоохранение", сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.

Ремонт в поликлинике начался в конце 2022 года и затронул все помещения трехэтажного здания. Уже смонтированы основные элементы систем водо-, тепло- и электроснабжения, полностью заменена кровля, установлены новые стеклопакеты. Отделочные работы начались после выравнивания полов. Сейчас продолжается укладка кафельной плитки в коридорах и кабинетах, а также оштукатуривание стен. Ремонт должны завершить до начала осени.

Планируется, что на прежнем месте возобновит работу дневной стационар, физиотерапевтическое отделение и кабинет лечебной физической культуры. Будут организованы дополнительные кабинеты профилактической направленности.

"Такие масштабные ремонты, которые ведутся сейчас в филиале взрослой поликлиники и которые преобразили нашу педиатрическую службу, возможны только благодаря финансированию, поступающему в рамках национального проекта "Здравоохранение", — подчеркнул главный врач Краснотурьинской городской больницы Андрей Мальков.

Напомним, в Талице после ремонта открылась женская консультация.