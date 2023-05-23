В Новой Ляле свердловчане с сахарным диабетом прошли обследования в "Диамобиле"

В состав бригады врачей СОКБ № 1 вошли кардиолог, офтальмолог, сосудистый хирург и два эндокринолога. Фото: Галина Соловьева

В мае прошел первый в этом году выезд мобильного лечебно-профилактического модуля "Диамобиль" Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1). В Новой Ляле бригада врачей из Екатеринбурга за неделю проконсультировала 192 пациента с сахарным диабетом.

Мероприятия проходят в рамках повышения доступности качественной медицинской помощи в соответствии с приоритетами нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В состав бригады врачей СОКБ № 1 вошли кардиолог, офтальмолог, сосудистый хирург и два эндокринолога. Ежедневно они принимали примерно по 40 жителей Новой Ляли.

По словам эндокринолога консультативно-диагностической поликлиники СОКБ № 1 Ольги Соломоновой, местные терапевты пригласили наиболее тяжелых пациентов с сахарным диабетом, которые болеют уже много лет и нуждаются в консультациях высококвалифицированных специалистов.

"Мы комплексно обследовали их, откорректировали терапию, а тех, у кого были выявлены осложнения и сопутствующие заболевания, направили на дальнейшее лечение", — рассказала Ольга Соломонова.

Около 40 человек получили направления на дообследования и госпитализацию в профильные отделения СОКБ № 1 и межмуниципальные центры.

Приезд "Диамобиля" очень важен, так как в больнице Новой Ляли из всех врачей, наблюдение которых необходимо пациентам с сахарным диабетом, есть только офтальмолог.

По словам и.о. главного врача Новолялинской районной больницы Анфисы Киселевой, выезды специалистов областной клинической больницы позволяют получить жителям малых территорий высококвалифицированную медицинскую помощь без необходимости дальних поездок.

"Это способствует улучшению здоровья населения и снижению заболеваемости в районах Свердловской области и, как следствие, повышает качество и продолжительность жизни уральцев", — отметила Анфиса Киселева.

На период с мая по сентябрь запланировано 4 выезда "Диамобиля" в отдаленные районы Свердловской области. Врачи СОКБ № 1 обследуют жителей Туринска, Тавды, Сосьвы и Гарей.

Напомним, ранее Владимир Путин присвоил троим свердловским медикам звание "Заслуженный врач РФ".

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